ЦКАД не сдал - место потерял

Уход главы «Автодора», Сергея Кельбаха, со своего поста стал для многих откровением. Однако есть версия, что это было неизбежно

Формулировку ‘“уход по собственному желанию” можно принять с некоторой натяжкой. Тучи над главой дорог страны сгущались уже давно. Причиной тому стали задержки строительства ЦКАД. Звоночек прозвенел в октябре прошлого года, когда Президент страны лично обратил внимание на строительство ЦКАД и поручил разобраться в причине срывов сроков. Получается, что уход Кельбаха был лишь вопросом времени.

Мы уже писали ранее, что ЦКАД приобретает все черты долгостроя. В конце прошлой недели Счётная палата выпустила очередной отчёт о строительстве ЦКАД, в котором говорится, что ни один из пусковых комплексов не может быть сдан в срок. Есть ощущение, что уход Кельбаха будет не последней кадровой перестановкой.