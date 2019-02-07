Автомобильный портал Motorpage
7 фев 2019

ЦКАД не сдал - место потерял

ЦКАД не сдал - место потерял

Уход главы «Автодора», Сергея Кельбаха, со своего поста стал для многих откровением. Однако есть версия, что это было неизбежно

Формулировку ‘“уход по собственному желанию” можно принять с некоторой натяжкой. Тучи над главой дорог страны сгущались уже давно. Причиной тому стали задержки строительства ЦКАД. Звоночек прозвенел в октябре прошлого года, когда Президент страны лично обратил внимание на строительство ЦКАД и поручил разобраться в причине срывов сроков. Получается, что уход Кельбаха был лишь вопросом времени.

Мы уже писали ранее, что ЦКАД приобретает все черты долгостроя. В конце прошлой недели Счётная палата выпустила очередной отчёт о строительстве ЦКАД, в котором говорится, что ни один из пусковых комплексов не может быть сдан в срок. Есть ощущение, что уход Кельбаха будет не последней кадровой перестановкой. 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Колеса , Yandex

Комментарии к новости

Последние новости

...

Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi разработает беспилотное такси

06 февраля 2019

BMW начал испытания электро-кроссовера

06 февраля 2019

Мал ты еще для каршеринга

06 февраля 2019

Mercedes отзывает автомобили из-за подушек

06 февраля 2019

Даешь каждому гаишнику по спорткару!

06 февраля 2019
Range Rover Velar SVAutobiography Dynamic Edition 2019

«Велар-идеал»

06 февраля 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Vesta - lada vesta sport 2019 – атлет или горожанин из фитнес-клуба? Тест драйв
06 февраля 2019

Lada Vesta
"Lada Vesta Sport – атлет или горожанин из фитнес-клуба?"
Mercedes-Benz GLE
Тест драйв
04 февраля 2019

Mercedes-Benz GLE
"Mercedes-Benz GLE демонстрирует прорывные решения в конструкции подвески"
Mitsubishi Eclipse Cross - mitsubishi eclipse cross 2018 машина времени
Автопутешествия
03 февраля 2019

Mitsubishi Eclipse Cross
"Машина времени"
Audi Q3 - приятное с полезным: что можно погрузить в новый audi q3 2019
Тест драйв
01 февраля 2019

Audi Q3
"Приятное с полезным: что можно погрузить в новый AUDI Q3?"

Написано новостей:

2 2 7 3 3