ЦКАД получил ценник: известно, сколько придётся заплатить за проезд

Подрядчики госкомпании «Автодор» продолжают работу над строительством Центральной кольцевой автодороги. Один из платных участков введут в эксплуатацию уже на следующей неделе

Платную трассу ЦКАД (A-113) начали строить в 2014 году, с тех пор предполагаемая дата окончания работ откладывалась несколько раз. Согласно последним подсчётам, новое «кольцо» вокруг столицы будет полностью сдано в эксплуатацию к концу 2021 года, а на следующей неделе для движения откроют северо-восточный участок этой автодороги. В отличие от пятого пускового комплекса, за проезд по третьему придётся платить.

Владельцам легковых машин, у которых нет бесконтактных транспондеров, придётся заплатить 510 рублей за проезд по этому участку. То есть каждый километр пути обойдётся водителям в 4,8 рубля. На ЦКАД впервые в России запустят систему взимания платы free-flow. Она предполагает отсутствие шлагбаумов: стандартные ПВП заменят на специальные рамки, которые списывают деньги с транспондера/счёта автовладельца (их можно проезжать без остановки, что повышает проходимость платной трассы). Здесь же установлены камеры: с их помощью владельцы дорог смогут найти «зайцев».