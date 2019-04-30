ЦКАД просит денег

Счетная палата выявила, что в связи с нарушением сроков строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в проект придется дополнительно вложить еще 20 млрд рублей из бюджета

Срок сдачи некоторых участков поменялся с 2014-2018 годов на четвертый квартал 2020 года и второй квартал 2021 года. Если говорить о полном завершении строительства, то изначально «Автодор» намечал его на 2018 год, хотя уже сейчас озвучиваются совершенно иные сроки — не раньше 2024 года. Примечательно, что дополнительные вложения со стороны государства пойдут не на само строительство, а на компенсацию потерь концессионеров, то есть сторонних инвесторов проекта.

Первоначально проект строительства ЦКАД был утвержден правительством еще в 2001 году. Протяженность новой кольцевой дороги вокруг Москвы составит около 340 километров, из которых 251 километр (или 74%) придется на участки с платным проездом. Строительство ЦКАД началось в 2014 году, трасса пройдет по территории Московской области и Новой Москвы.