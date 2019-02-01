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1 фев 2019

ЦКАД становится долгостроем

ЦКАД становится долгостроем

Счетная палата РФ пришла к выводу, что строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) Московской области не будет завершено в установленные сроки

В сообщении ведомства указывается, что «основные причины срыва сроков окончания работ — это низкое качество проектирования и длительность процедур по изъятию и оформлению земельных участков. Кроме того, количество рабочих и дорожно-строительной техники на всех пусковых комплексах не соответствует проекту организации строительства и недостаточно для ликвидации отставания работ».

Отметим, что строительство ЦКАД началось в 2014 году, протяженность трассы — 530 км. Общая стоимость проекта ранее оценивалась в 300 миллиардов рублей. Между тем, по состоянию на 1 декабря 2018 года строительная готовность ЦКАД составляла от 0% до 66%, что не позволяет завершить основные работы ранее четвертого квартала 2020 года, а на одном из участков — ранее второго квартала 2021 года. Изначально, работы планировалось завершить в 2014-2018 годах. 

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При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru, РБК

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