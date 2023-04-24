Continental продает свой завод в России

Еще одна шинная компания продает свои российские активы – речь идет о Continental, которая организовала сделку по реализации своего завода в Калуге и дистрибьюторской сети. Новым собственником станет компания S8 Capital

Как следует из заявлений СМИ, обе стороны подписали необходимые бумаги еще в феврале, и на текущий момент уже уладили практически все финансовые и юридические вопросы. Фактически, остался один шаг – получить одобрение со стороны государственных регулирующих органов. Сообщается, что предприятия продолжат свою работу в штатном режиме, то есть производство покрышек (пусть и неких других брендов) останется.

Напомним, калужский завод производил шины трех брендов: Continental, Gislaved и Matador, мощность — 3,3 миллиона покрышек в год.