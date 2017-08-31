Пока Tesla готовится к премьере своего электрического седельного тягача в компании Cummins решили сыграть на опережение и показали свой прототип аналогичной модели. Cummins является всемирноизвестным производителем дизелей для коммерческой техники, но, по всей видимости, решил попробовать себя в новой перспективной области.

Прототип, который получил имя AEOS оснащен электромоторами, мощность которых не сообщается. Аккумуляторы емкостью 140 киловатт-часов и моторы поместили под капот тягача, в итоге его вес сравним с весом грузовика с обычным силовым агрегатом. В компании говорят, что запас хода от одной зарядке составляет 160 километров, но может быть увеличен за счет установки дополнительных батарей.

Прототип получил систему рекуперации энергии и солнечные батареи на крыше, которые также подзаряжают батареи. Причем, в Cummins говорят, что на подзарядку аккумуляторов требуется час, но в компании хотят сократить это время до 20 минут. По данным западных СМИ сами тягачи Cummins делать не собирается, а вот блоки батарей для них намерен выпускать уже с 2019 года.

