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31 авг 2017

Cummins обогнал Tesla: представлен первый электрический тягач

Cummins обогнал Tesla: представлен первый электрический тягач
Автор фото: фирма-производитель

Пока Tesla готовится к премьере своего электрического седельного тягача в компании Cummins решили сыграть на опережение и показали свой прототип аналогичной модели. Cummins является всемирноизвестным производителем дизелей для коммерческой техники, но, по всей видимости, решил попробовать себя в новой перспективной области.

Прототип, который получил имя AEOS оснащен электромоторами, мощность которых не сообщается. Аккумуляторы емкостью 140 киловатт-часов и моторы поместили под капот тягача, в итоге его вес сравним с весом грузовика с обычным силовым агрегатом. В компании говорят, что запас хода от одной зарядке составляет 160 километров, но может быть увеличен за счет установки дополнительных батарей.

Прототип получил систему рекуперации энергии и солнечные батареи на крыше, которые также подзаряжают батареи. Причем, в Cummins говорят, что на подзарядку аккумуляторов требуется час, но в компании хотят сократить это время до 20 минут. По данным западных СМИ сами тягачи Cummins делать не собирается, а вот блоки батарей для них намерен выпускать уже с 2019 года.
 

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При написании новости использовалась информация:
Cummins

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