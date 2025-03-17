Cummins представил свой первый бензиновый двигатель

Производитель дизельных моторов Cummins впервые за свою 100-летнюю историю представил бензиновый двигатель B6.7 Octane. Он был создан на базе дизельного агрегата B6.7 и предназначен для среднетоннажных грузовиков

Двигатель имеет две настройки мощности. Стандартная версия развивает 200 л.с. и 813 Нм крутящего момента, а самая мощная - 300 л.с. и 895 Нм крутящего момента. Максимальный крутящий момент находится в диапазоне от 1,600 до 1,800 об/мин. В независимости от модификации двигатель работает на 87-октановом бензине.

Одним из ключевых преимуществ B6.7 Octane является отсутствие сложных систем DEF, используемых в дизельных моторах для соответствия экологическим требованиям. При этом двигатель полностью соответствует стандартам CARB и EPA 2027. По заявлению Cummins, он на 10% экономичнее аналогичных бензиновых агрегатов. Первыми моделями, которым достанется новый агрегат, станут грузовики Kenworth T180 и T480.