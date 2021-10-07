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7 окт 2021

Dacia не будет спешить с электрификацией

Dacia не будет спешить с электрификацией

В то время как большинство автомобильных компаний стремятся быть на пике электрификации, планомерно переводя свои модельные ряды на «зеленые рельсы», в Dacia предпочитают не спешить  с действиями.

В чем причина такой осторожности? По словам главы марки, Дени Ле Вота, сейчас в этом нет необходимости от  слова «вообще». У рынка просто нет существенного запроса на подобные автомобили. Зато перспектива есть у гибридов, и в данном направлении Dacia будет двигаться куда активнее.  Уже в 2023 году у Dacia появится гибрид: компания планирует использовать систему E-Tech компании Renault, которая сейчас применяется, к примеру, на Clio.

Кроме того, у Daica даже нет нормального экономического обеспечения своих электрических проектов – это очень дорогая сфера.  Самостоятельно производить электрические компоненты компания не может, а, следовательно, Dacia будет заимствовать технологии у материнской компании Renault, что также откладывает сроки по реорганизации марки.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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