Dacia не будет спешить с электрификацией

В то время как большинство автомобильных компаний стремятся быть на пике электрификации, планомерно переводя свои модельные ряды на «зеленые рельсы», в Dacia предпочитают не спешить с действиями.

В чем причина такой осторожности? По словам главы марки, Дени Ле Вота, сейчас в этом нет необходимости от слова «вообще». У рынка просто нет существенного запроса на подобные автомобили. Зато перспектива есть у гибридов, и в данном направлении Dacia будет двигаться куда активнее. Уже в 2023 году у Dacia появится гибрид: компания планирует использовать систему E-Tech компании Renault, которая сейчас применяется, к примеру, на Clio.

Кроме того, у Daica даже нет нормального экономического обеспечения своих электрических проектов – это очень дорогая сфера. Самостоятельно производить электрические компоненты компания не может, а, следовательно, Dacia будет заимствовать технологии у материнской компании Renault, что также откладывает сроки по реорганизации марки.