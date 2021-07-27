Dacia не приедет в Россию

Последние новости о том, что новая Lada Granta станет перелицованным вариантом Dacia Logan породили слухи о том, что в Renault Group могут вывести марку Dacia на российский рынок

Впрочем, слухи были быстро опровергнуты главой Lada - Николя Мором. «Нет, планов производить машины Dacia на территории России нет, так же как нет планов выводить марку Dacia на российский рынок. Но с точки зрения использования компонентов возможно более широкое использование как компонентов Dacia на АвтоВАЗе, так и компонентов АвтоВАЗа на заводе в Румынии» - цитирует журнал «Эксперт» топ-менеджера.

Учитывая, что Мор параллельно с президентской позицией Lada занимает и важный пост в Renault, а именно должность генерального директора по операциям Groupe Renault в России и СНГ, его слова относительно марки Dacia сложно подвергнуть сомнению. К слову, новый Logan доедет до России (под маркой Renault) уже совсем скоро. Модель уже получила ОТТС.