Dacia решила пошутить над BMW

Как известно, немецкий концерн решил пойти на необычный шаг - ввести платную подписку на определенные опции в своих машинах. Теперь владельцам "бумеров" придется платить ежемесячную таксу за пользование тем же самым подогревом кресел

Некоторые автопроизводители не пожалели оставаться в стороне от такого безобразия и высказались, что такая стратегия может оказаться провальной для имиджа бренда. Впрочем, нашлись и те компании, которые пошли еще дальше.

В частности, румынская Dacia решила подшутить над BMW, выпустив лимитированную партию грелок, которые собирается раздать бесплатно, всем желающим. К продукту прилагается и инструкция, согласно которой, грелку надо наполнять кипятком и ставить на кресло перед поездкой в холодные месяцы. В то же время руководство концерна в своем сопроводительном заявлении сделала особый упор на то, что в старших комплектациях у машин Dacia подогрев сидений присутствует по умолчанию, и доплачивать за него не требуется.