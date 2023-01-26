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26 янв 2023

Dacia решила пошутить над BMW

Dacia решила пошутить над BMW
Автор фото: фирма-производитель

Как известно, немецкий концерн решил пойти на необычный шаг - ввести платную подписку на определенные опции в своих машинах. Теперь владельцам "бумеров" придется платить ежемесячную таксу за пользование тем же самым подогревом кресел

Некоторые автопроизводители  не пожалели оставаться в стороне от такого безобразия и высказались, что такая стратегия может оказаться провальной для имиджа бренда. Впрочем, нашлись и те компании, которые пошли еще дальше.

В частности, румынская Dacia решила подшутить над BMW, выпустив  лимитированную партию грелок, которые собирается раздать бесплатно, всем желающим. К продукту прилагается и инструкция, согласно которой,  грелку надо наполнять кипятком и ставить на кресло перед поездкой в холодные месяцы.  В то же время руководство концерна в своем сопроводительном заявлении сделала особый упор на то, что в старших комплектациях у машин Dacia подогрев сидений присутствует по умолчанию, и доплачивать за него не требуется.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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