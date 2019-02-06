Даешь каждому гаишнику по спорткару!

Примерно с таким предложением выступил начальник Управления ГИБДД Москвы генерал-майор полиции Виктор Коваленко. Безусловно, на деле все было куда деликатнее

Глава ведомства высказался о необходимости обновления служебного автопарка. По его словам, это должно повысить уровень борьбы с нарушителями. При этом г-н Коваленко активно выступает за применение пикапов и спортивных автомобилей. В последнем случае подобные автомобили могут пригодиться сотрудникам на трассах и улицах города в борьбе с уличными гонщиками.

«Да, сейчас рассматривается вопрос тестирования машин со спортивными двигателями. Сотрудники ГИБДД смогли бы их использовать на скоростных магистралях, и противостоять стритрейсерам, которые устраивают гонки на дорогах», — отметил глава ведомства. Что касается пикапов, то их предназначение иное. По словам того же самого Коваленко, подобные автомобили можно использовать, например, при ограждениях временных постов ГИБДД, устанавливая в грузовые отсеки специальные знаки.