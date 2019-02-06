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6 фев 2019

Даешь каждому гаишнику по спорткару!

Даешь каждому гаишнику по спорткару!

Примерно с таким предложением выступил начальник Управления ГИБДД Москвы генерал-майор полиции Виктор Коваленко. Безусловно, на деле все было куда деликатнее

Глава ведомства высказался о необходимости обновления служебного автопарка. По его словам,  это должно повысить уровень борьбы с нарушителями. При этом г-н Коваленко активно выступает за применение пикапов и спортивных автомобилей.  В последнем случае подобные автомобили могут пригодиться сотрудникам на трассах и улицах города в борьбе с уличными гонщиками.

«Да, сейчас рассматривается вопрос тестирования машин со спортивными двигателями. Сотрудники ГИБДД смогли бы их использовать на скоростных магистралях, и противостоять стритрейсерам, которые устраивают гонки на дорогах», — отметил глава ведомства. Что касается пикапов, то их предназначение иное.  По словам того же самого Коваленко,  подобные автомобили можно использовать, например, при ограждениях временных постов ГИБДД, устанавливая в грузовые отсеки специальные знаки.

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Авто@mail.ru, Коммерсант

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