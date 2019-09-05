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5 сен 2019

Дагестанский завод выпустит электрокар

Дагестанский завод выпустит электрокар

Глава города Дербент Хизри Абакаров встретился с руководством завода «Дагдизель» и попросил разработать электромобиль, который будет использоваться в городе для перевозки туристов

О технических характеристиках электромобиля пока ничего неизвестно. Глава Дербента надеется, что новинка будет компактной, безопасной и сможет без проблем маневрировать на узких город¬ских улицах. Абакаров подчеркнул, что первый электромобиль должен появиться в Дербенте в мае 2020 года.

Электромобили планируют эксплуатировать в исторической части города для перевозки туристов к основным достопримечательностям. Это, по мнению местных властей, позволит избежать большого скопления туристических автобусов — для них создадут специальные перехватывающие парковки.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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