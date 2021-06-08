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8 июн 2021

Daimler избавляется от своих дилерских центров.

Daimler избавляется от своих дилерских центров.

Немецкий автомобильный концерн решил провести серьезную реструктуризацию своего бизнеса. Один из шагов - продажа своих активов

Да, немецкая компания решила продать на сторону свои дилерские центры. Всего на аукцион будет выставлено 25 торговых точек и фирменных станций техобслуживания. Все они находятся в Англии, Испании и Бельгии. Как сообщает агентство Reuters, на данный момент неизвестно - продолжит ли новый собственник заниматься автомобилями Mercedes или же переключится на другого автопроизводителя.

До сегодняшнего дня самым значимым шагом в реструктуризации бизнеса Daimler является выведение грузового подразделения компании в самостоятельную единицу.  Предполагается, что самостоятельность лишь поможет росту компании и увеличению ее капитализации.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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