Daimler избавляется от своих дилерских центров.

Немецкий автомобильный концерн решил провести серьезную реструктуризацию своего бизнеса. Один из шагов - продажа своих активов

Да, немецкая компания решила продать на сторону свои дилерские центры. Всего на аукцион будет выставлено 25 торговых точек и фирменных станций техобслуживания. Все они находятся в Англии, Испании и Бельгии. Как сообщает агентство Reuters, на данный момент неизвестно - продолжит ли новый собственник заниматься автомобилями Mercedes или же переключится на другого автопроизводителя.

До сегодняшнего дня самым значимым шагом в реструктуризации бизнеса Daimler является выведение грузового подразделения компании в самостоятельную единицу. Предполагается, что самостоятельность лишь поможет росту компании и увеличению ее капитализации.