Daimler пошел по пути Volkswagen - теряет деньги на штрафах

У американского правительства появились претензии и к концерну Daimler AG, а точнее к дизельным двигателям, устанавливаемым на машины. Еще точнее - к занижению показателей по вредным выбросам

В концерне уже признали вину и теперь достигнуто принципиальное соглашение с властями США, включая Агентство по охране окружающей среды, Калифорнийский совет по воздушным ресурсам, Генеральную прокуратуру Калифорнии, Министерство юстиции США и Агентство таможенного и пограничного контроля США.

В компании заявили, что мировое соглашение касается примерно 250 000 дизельных автомобилей и фургонов, проданных в США. Автопроизводитель также решил урегулировать отдельный коллективный иск, поданный в Окружной суд США.

Компенсации обойдутся в огромную сумму, поскольку выплаты властям США составят примерно 1,5 миллиарда долларов, а частным лицам — около 700 миллионов долларов, включая гонорары нанятым людьми адвокатам и прочие расходы. Это в общей сложности составляет примерно 2,2 миллиарда долларов.