Дал порулить ребенку – сел в тюрьму

В России предлагают ввести уголовную ответственность за передачу управления автомобилем детям. Идею озвучили на семинаре по обеспечению безопасности дорожного движения «Государственная программа до 2030 года»

На данный момент ответственность за допуск детей к управлению автомобилем предусмотрена частью 3 статьи 12.7 КоАП РФ, по которой назначается штраф в размере 30 тысяч рублей. Эксперты делают вывод, что такое наказание не пугает родителей. С учетом этого предлагается ввести в Уголовный кодекс новую статью, по которой будут отвечать те, кто повторно передал машину тому, кто не имеет прав.

Любопытно, но согласно данным Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, эксперты которого и выдвинули такую инициативу, с 2012 по 2018 год количество аварий с тяжелыми последствиями, в которых за рулем машины или мопеда были дети, увеличилось на 47%. К сожалению, исследователи не раскрыли статистику в абсолютных числах, так что говорить о какой-то информативности не приходится.