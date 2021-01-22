Автомобильный портал Motorpage
22 янв 2021

Дальний Восток – единственное место, где авторынок растет

Дальний Восток – единственное место, где авторынок растет

«Автостат» предоставил региональную статистику динамики автомобильного рынка. Практически во всех уголках нашей страны демонстрируются отрицательные результаты, но есть один регион, где рынок чувствует себя куда лучше

Да, им стал Дальний Восток, где рынок вырос аж на девять процентов. Знаете, читатели Motorpage, в текущих условиях даже такие небольшие цифры выглядят многообещающими, в особенности, когда замечаешь, что даже центральные регионы вроде Москвы или Санкт-Петербурга «падают» без остановки.

Хотите цифр? Пожалуйста! Автомобильный рынок Москвы упал на семнадцать процентов, а рынок Северной столицы – на десять. Двузначные цифры падения также в Центральном и Северо-Кавказском федеральном округе.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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