Дата в истории: дебют Chrysler C300

10 февраля 1955 года широкой публике был представлен Chrysler C300. Автомобиль, который был настоящим muscle-каром еще до возникновения самого понятия.
Прежде чем рассказать о С300, поговорим о Ford Mustang. Вы знали, что в основе первого «Мустанга» лежит платформа обычного седана Ford Fairline? Фактически, Mustang – это и есть Fairline, который получил новый кузов и мощный двигатель. По большому счету – так создавались все muscle-кары. Все эти мощные красавцы построены на платформах простых легковушек.
Собственно, C300 также полностью соответствует данной концепции. Машина построена на платформе недорогого седана Chrysler Windsor. Зато под капотом здесь располагается легендарный Firepower Hemi V8. Этот 300-сильный красавец, который вырос из семейства авиационных моторов, позволял разогнаться С300 до 200 километров в час. К слову, именно этот двигатель (после некоторых доработок) появится и на Dodge Charger, и на Pontiac GTO – машинах, которые станут настоящими легендами.