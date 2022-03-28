Дата в истории: День, когда Volvo стала китайской компанией

Ровно 12 лет назад китайская Geely подписала соглашение о покупке шведского концерна Volvo за 1,8 миллиарда долларов. В свое время это сделка прогремела на весь мир

Дабы понимать всю значимость слияния достаточно вспомнить, что с 1999 года Volvo принадлежала американскому концерну Ford. «Шведов» же решили продать, так как Ford находился в финансовом кризисе, и от Volvo было решено избавиться, как от убыточного предприятия. Удивительно, но изначально Ford изначально объявил куда большую цену за шведский бренд – более шести с половиной миллиардов долларов.

Отметим, что многие европейские СМИ критиковали слияние и выступали с опасением, что Volvo просто затеряется на китайском рынке, но отрицательные прогнозы не сбылись. Технологии Volvo помогли развиться Geely, а китайцы, в свою очередь, дали возможность шведам работать обособленно и развивать бренд. Volvo смог усилить позиции на европейском рынке, повысив объемы производства до 850 тысяч автомобилей в год.