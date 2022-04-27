Автомобильный портал Motorpage
27 апр 2022

Дата в истории: день рождения милицейского жезла

Дата в истории: день рождения милицейского жезла

Знаменитая «полосатая палочка», которая стала символом сотрудников автоинспекции, отмечает 83-й день рождения

История автомобильного жезла берет свое начало  еще в далеком 1907 году. Царские регулировщики того времени имели длинную 90-сантиметровую белую трость. Удивительно, но  тогда полагалось подавать лишь два сигнала. Первый – указывать на транспортное средство, которое надо останавливать. Второй – поднимать жезл вверх и делать вращательные движения, дабы остановить всех участников движения.

В 1922 году, с приходом большевиков, жезл претерпел изменения. Сначала белую трость перекрасили в красный, а затем внедрили новый желтый 49-сантиметровый жезл. В 30-е жезлы решили отменить вообще, заменив их большими белыми перчатками, но идея не слишком прижилась. Свой же классический вид жезл обрел в 1939 году. Как раз, 27 апреля вступил в действие циркуляр Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР, который предусматривал введение специального черно-белого полосатого жезла.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...

Джереми Кларксон назвал беспилотники убийцами

27 апреля 2022

Wiesmann показала свой первый полноприводный родстер

27 апреля 2022

Россияне стали тратить больше денег на содержание автомобилей

27 апреля 2022

В России начало уменьшаться число дилерских центров

27 апреля 2022

Nissan обновил Patrol Nismo

27 апреля 2022

В российских городах появились обязательные зарядки для электромобилей

27 апреля 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lexus LS - lexus ls 500 (2021) гроссмейстер играет пятнадцать партий подряд, но выиграет ли? Тест драйв
26 апреля 2022

Lexus LS
"Гроссмейстер играет пятнадцать партий подряд, но выиграет ли?"
Toyota Hiace - toyota hiace (2019) меры ответственности
Тест драйв
23 апреля 2022

Toyota Hiace
"Меры ответственности"
Haval Jolion , Geely Coolray - гонки на 92-м: geely coolray пытается обставить haval jolion
Сравнительный тест
20 апреля 2022

Haval Jolion , Geely Coolray
"Гонки на 92-м: Geely Coolray пытается обставить Haval Jolion"
Porsche Macan - porsche macan gts (2022) как уходящая натура
Тест драйв
17 апреля 2022

Porsche Macan
"Porsche Macan как уходящая натура"

Написано новостей:

3 0 5 2 2