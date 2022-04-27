Дата в истории: день рождения милицейского жезла

Знаменитая «полосатая палочка», которая стала символом сотрудников автоинспекции, отмечает 83-й день рождения

История автомобильного жезла берет свое начало еще в далеком 1907 году. Царские регулировщики того времени имели длинную 90-сантиметровую белую трость. Удивительно, но тогда полагалось подавать лишь два сигнала. Первый – указывать на транспортное средство, которое надо останавливать. Второй – поднимать жезл вверх и делать вращательные движения, дабы остановить всех участников движения.

В 1922 году, с приходом большевиков, жезл претерпел изменения. Сначала белую трость перекрасили в красный, а затем внедрили новый желтый 49-сантиметровый жезл. В 30-е жезлы решили отменить вообще, заменив их большими белыми перчатками, но идея не слишком прижилась. Свой же классический вид жезл обрел в 1939 году. Как раз, 27 апреля вступил в действие циркуляр Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР, который предусматривал введение специального черно-белого полосатого жезла.