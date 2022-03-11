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11 мар 2022

Дата в истории: с днем рождения Малькольм Кэмпбелл

Дата в истории: с днем рождения Малькольм Кэмпбелл

Этот человек является патриархом скоростных заездов, которому принадлежит множество рекордов скорости на воде и на суше.

Вообще, судьба у Кэмпбелла уникальная – родился в достаточно богатой и знатной семье торговца алмазами. Он был единственным сыном, а значит и наследником, но, будучи на обучении в Германии, Кэмпбел младший заинтересовался мотогонками, и, как говорится, понеслось…

К слову, на мотогонках Малькольм долго не концентрировался, выиграв несколько заездов, он перешел в мир автомобилей. В 1927 и 1928 годах Малкольм Кэмпбелл выиграл Гран-при Булони (Grand Prix de Boulogne) во Франции.Кэмпбелл впервые побил рекорд наземной скорости для автомобиля в 1924 году (235,22 км/ч) на пляже Pendine Sands.  С 1924 по 1935 год он ещё девять раз побил рекорды скорости в Pendine Sands и Daytona Beach. 3 сентября 1935 года он установил свой последний рекорд наземной скорости на высохшем соляном озере в Бонневилле.

Удивительно, но Кэмпбелл мог создать настоящую династию гонщиков – сын Дональд пошел по его стопам. К сожалению, судьба распорядилась иначе – Кэмпбелл младший пусть и был женат три раза, но имел лишь одного ребенка – дочь, которая гонками не интересовалась вовсе. А сам Дональд погиб, пытаясь превзойти своего отца, устанавливая очередной рекорд скорости на воде.

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