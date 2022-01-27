Дата в истории: создана фирма Isotta Fraschini

В этот день в 1900 — в Милане предприниматель Чезаре Изотта и три брата Фраскини — Винченцо, Оресте и Антонио – основали фирму Societa Milanese Automobili Isotta, Fraschini & C. Компании было суждено встать в один ряд с Bugatti Rolls-Royce . К сожалению, надолго удержаться на вершине не получилось.

Собственное производство компания открыла не сразу. До конца первой мировой войны Fraschini занималась импортом и сборкой французских машин в Италии, например, Renault . Свой первый автомобиль компания построила в 1903 году - двухместный Tipo 1902 с 4-цилиндровым двигателем мощностью 24 лошадиных сил. Отметим, что в Isotta Fraschini не стеснялись внедрять передовые технологии. Их Isotta Fraschini Tipo KM стал первым автомобилем в мире, который имел тормоза на всех колесах.

Расцвет компании пришелся на двадцатые годы. Isotta Fraschini выпускала спортивные автомобили, которые стали символом богатства и роскошной жизни. Многие сильные мира сего имели в своих гаражах эти машины. Важно помнить, что рынок США заинтересовался итальянскими автомобилями ещё в 1907 году и постепенно автомобили Isotta-Fraschini стали за океаном вторыми по популярности среди престижных иностранных автомобилей после «Rolls-Royce».