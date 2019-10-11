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11 окт 2019

Дави автомобили танком, снимай стресс!

Дави автомобили танком, снимай стресс!

Американцам предложили снимать стресс, давя машины танком. Интересно, можно ли подобное ввести и у нас?

На территории страны есть несколько разных центров, которые предлагают такие услуги. Один из таких центров расположен в Нью-Йорке. За пару сотен долларов, человеку предоставят настоящий танк «Абрамс», проведут инструктаж и отправят на полигон, давить бедные машины. Кстати,  в качестве мишеней, например, выступают старенькие Ford Focus.

Если вам хочется разнообразия, то ценник на услугу может взлететь до нескольких  тысяч долларов, зато  и танк уже будет оснащен каким-нибудь вооружением, вплоть до настоящей пушки, да и количество машин можно увеличить, скажем, до пары десятков.

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