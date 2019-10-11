Дави автомобили танком, снимай стресс!

Американцам предложили снимать стресс, давя машины танком. Интересно, можно ли подобное ввести и у нас?

На территории страны есть несколько разных центров, которые предлагают такие услуги. Один из таких центров расположен в Нью-Йорке. За пару сотен долларов, человеку предоставят настоящий танк «Абрамс», проведут инструктаж и отправят на полигон, давить бедные машины. Кстати, в качестве мишеней, например, выступают старенькие Ford Focus.

Если вам хочется разнообразия, то ценник на услугу может взлететь до нескольких тысяч долларов, зато и танк уже будет оснащен каким-нибудь вооружением, вплоть до настоящей пушки, да и количество машин можно увеличить, скажем, до пары десятков.