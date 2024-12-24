De Tomaso представил первый серийный гиперкар P72

Прошло более пяти лет с момента анонса гиперкара P72 возрожденным брендом De Tomaso, и вот первый серийный экземпляр представили публике. Всего будет произведено 72 таких автомобиля, стоимость каждого начинается от 1,6 млн евро (168,4 млн рублей)

Кузовные панели первого собранного экземпляра выполнены из неокрашенного углепластика. Особое внимание привлекает интерьер, который бренд описывает, как вдохновленный ювелирным искусством. Сиденья обшиты кремовой кожей, напоминающей дизайнерскую мебель. Передняя панель украшена шестью индивидуально изготовленными медными вставками. Из меди также выполнен рычаг переключения передач.

Гиперкар оснащен 5,0-литровым V8, развивающим 750 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Привод - задний. Компания также работает над трековой версией P900, которая получит более агрессивную аэродинамику и два двигателя на выбор: V12 или V10 из болида Benetton B197 F1.