Deepal G318 от Changan поступит в продажу на следующей неделе

Компания Changan анонсировала рыночный дебют в Китае нового гибридного внедорожника Deepal G318, который должен состояться на следующей неделе. Стоимость пока не объявлена, но предполагается, что стартовая цена составит 300 000 юаней (примерно 3 760 000 рублей)

Deepal G318 оснащен гибридной силовой установкой, в составе которой 150-сильный 1,5-литровый турбомотор и один или два электродвигателя. В стандартной моноприводной версии это один агрегат на 252 л.с., а в полноприводной модификации их суммарная мощность составляет 430 л.с. и 572 Нм крутящего момента. Заявленный разгон до “сотни” - 6,3 с. Отмечается, что запас хода на электротяге составляет 190 км, а в гибридном режиме - 1000 км (по циклу CLTC).

Автомобиль отличается стильным современным дизайном. По габаритам он слегка больше Toyota Land Cruiser 300: 5010/1985/1960 мм., при колесной базе в 2880 мм. Дорожный просвет - 240 мм. Углы въезда и съезда равны 27 и 31 градусам соответственно. Салон имеет 5-местную компоновку сидений. Стандартный объем багажника - 818 л., а со сложенным задним рядом - 1747 л. Интерьер выполнен в минималистичной стилистике с отделкой из качественных материалов. Особенно привлекают внимание вставки под золото или под серебро в зависимости от комплектации. Оснащение включает 12,3-дюймовую приборную панель и 14,6-дюймовый экран мультимедийной системы.