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16 мар 2021

Действие страховых полисов ОСАГО будет расширено

Действие страховых полисов ОСАГО будет расширено

Депутаты Госдумы собираются внести на рассмотрение законопроект, который предполагает расширение механизма страховых полисов ОСАГО

Если говорить вкратце, то чиновники желают добавить в полис компенсацию урона, который был получен от коммунальных служб. Речь идет о ситуациях, когда автомобили повреждаются из-за ям, сосулек, упавших деревьев и прочих недосмотров коммунальщиков.  Даже выведена специальная формулировка: «незаконные действия (бездействие) государственных органов, органов местного самоуправления, отвечающих за состояние автодорог, а также организаций коммунального комплекса».

Депутаты предполагают, что  если законопроект будет принят, то  это только подстегнет интерес к страхованию, так как поправки лишь обеспечат дополнительную защиту водителей и автовладельцев. Правда, например, эксперты Центробанка выступают категорически против данной инициативы. По их мнению, расширения зоны действия полисов повысит их стоимость. 

При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru

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