Действие страховых полисов ОСАГО будет расширено

Депутаты Госдумы собираются внести на рассмотрение законопроект, который предполагает расширение механизма страховых полисов ОСАГО

Если говорить вкратце, то чиновники желают добавить в полис компенсацию урона, который был получен от коммунальных служб. Речь идет о ситуациях, когда автомобили повреждаются из-за ям, сосулек, упавших деревьев и прочих недосмотров коммунальщиков. Даже выведена специальная формулировка: «незаконные действия (бездействие) государственных органов, органов местного самоуправления, отвечающих за состояние автодорог, а также организаций коммунального комплекса».

Депутаты предполагают, что если законопроект будет принят, то это только подстегнет интерес к страхованию, так как поправки лишь обеспечат дополнительную защиту водителей и автовладельцев. Правда, например, эксперты Центробанка выступают категорически против данной инициативы. По их мнению, расширения зоны действия полисов повысит их стоимость.