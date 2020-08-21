Delage возродится под электрическим током

Первая за 65 лет модель французского бренда Delage станет супергибридом. Модель под названием Delage D12 получит доступ на обычные дороги

Delage D12 оснастят гибридной силовой установкой. В её состав входят атмосферный V12 объёмом 7,6 литра и электродвигатель с отдачей 330 л.с. В зависимости от спецификаций ДВС установка способна развивать от 1100 до 1200 л.с. Работают моторы в паре с восьмиступенчатым «роботом», привод — только задний.

До 100 км/ч супергибрид сможет ускоряться за 2,5 секунды, а 200 км/ч наберёт за 6,5 секунды. Прогнозируемая максимальная скорость — 375 км/ч. Кузов Delage D12 изготовлен из карбона, композитные компоненты применяются также в подвеске и интерьере. Вес топовой модификации D12 GT составляет 1400 килограммов, но будет у гибрида и облегчённая версия Club, которая окажется легче примерно на центнер.

Производство Delage D12 стартует в следующем году. Нынешний обладатель прав на марку Лоран Тапи планирует собрать только 30 экземпляров супергибрида.