Автомобильный портал Motorpage
21 авг 2020

Delage возродится под электрическим током

Delage возродится под электрическим током
Автор фото: фирма-производитель

Первая за 65 лет модель французского бренда Delage станет супергибридом. Модель под названием Delage D12 получит доступ на обычные дороги

Delage D12 оснастят гибридной силовой установкой. В её состав входят атмосферный V12 объёмом 7,6 литра и электродвигатель с отдачей 330 л.с. В зависимости от спецификаций ДВС установка способна развивать от 1100 до 1200 л.с. Работают моторы в паре с восьмиступенчатым «роботом», привод — только задний.

До 100 км/ч супергибрид сможет ускоряться за 2,5 секунды, а 200 км/ч наберёт за 6,5 секунды. Прогнозируемая максимальная скорость — 375 км/ч. Кузов Delage D12 изготовлен из карбона, композитные компоненты применяются также в подвеске и интерьере. Вес топовой модификации D12 GT составляет 1400 килограммов, но будет у гибрида и облегчённая версия Club, которая окажется легче примерно на центнер.

Производство Delage D12 стартует в следующем году. Нынешний обладатель прав на марку Лоран Тапи планирует собрать только 30 экземпляров супергибрида.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Проверять на алкоголь при замене прав не будут

21 августа 2020

Беспилотникам дадут право выезда на выделенные полосы

21 августа 2020
JAC iEV7S (2021)

JAC сертифицировал в России электрический хэтчбек

21 августа 2020
Subaru Levorg (2021)

Subaru показала новый Levorg

21 августа 2020
Yaris Ativ (2021)

Представлено обновленное семейство Toyota Yaris

21 августа 2020
Porsche Taycan 4S (2020)

Porsche Taycan можно будет дооснащать новыми функциями «по воздуху»

20 августа 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Toyota C-HR - toyota c-hr 2020 сама себе соперница Тест драйв
20 августа 2020

Toyota C-HR
"Сама себе соперница"
Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander 2020 вектор тяги к природе
Автопутешествия
19 августа 2020

Mitsubishi Outlander
"Вектор тяги к природе"
Skoda Karoq - skoda karoq 2018 практическая магия
Тест драйв
17 августа 2020

Skoda Karoq
"Практическая магия"
Volkswagen Teramont - volkswagen teramont 2018 парень не из нашего города
Тест драйв
14 августа 2020

Volkswagen Teramont
"Парень не из нашего города"

Написано новостей:

2 6 4 8 6