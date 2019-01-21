Деньги есть - машин нет

В скором времени продажа автомобиля за наличные средства может быть ограничена. Такое предложение поступило в Центробанк от Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД)

Сегодня на рынке сложилась такая ситуация, когда заплатить за автомобиль проще «налом», чем переводить деньги со счета на счет. Дело в том, что за использование терминалов банки берут плату (эквайринг). Некоторые дилеры включают эту надбавку в цену машины, чтобы не снижать маржу с каждого проданного авто. Разумеется, клиенту выгоднее в такой ситуации расплачиваться наличными средствами, однако по мнению представителей РОАД, слишком большое количество сделок «за наличные» способствует нелегальному обороту денежных средств.

Вследствие этого было внесено предложение об ограничении расчётов наличными при продаже автомобилей физическими лицами по аналогии с расчётами между юридическими лицами (сумма не должна быть больше 100 тысяч рублей). Правда, о клиентах сторонники такой инициативы не забыли, указав, что реализация проекта возможна лишь при снижении комиссии за эквайринг по банковским картам с 1,5-2% до 0,2-0,3%.