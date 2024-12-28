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28 дек 2024

Denza выводит на рынок обновленный минивэн D9

Denza выводит на рынок обновленный минивэн D9
Автор фото: фирма-производитель

Компания Denza начинает продажи обновленной версии роскошного минивена D9. Автомобиль получил изменения в оснащении и технике. Цены на родине начинаются от 339 800 (примерно 4 570 000 рублей)

Модель получила усовершенствованную систему помощи водителю BYD BAS 3.0+, работающую от лидара на крыше. Она поддерживает функции городской навигации, такие как распознавание дорожной полосы, объезд препятствий и автоматическое торможение на скоростях до 120 км/ч. Внешний вид остался практически неизменным, но добавлен новый цвет кузова Starry Gray и 18-дюймовые алюминиевые диски. Напомним, что габариты минивена: 5250/1960/1900 мм., при колесной базе в 3110 мм.

Покупателям предложены две модификации на выбор. Гибридный Denza D9 комплектуется 1,5-литровым турбомотором мощностью 156 л.с. и электродвигателем на 272 л.с. Привод по умолчанию передний. Заявленный запас хода на электротяге - 200 км. За доплату можно установить 61-сильный электромотор, что сделает модель полноприводной. Однако придется пожертвовать 10 км запаса хода на электротяге. Максимальный запас хода в гибридном режиме - 1100 км. Полностью электрическая Denza D9 оснащена прежней силовой установкой, но теперь батареи могут заряжаться с 0 до 80% на 7 мин быстрее. Заявленный запас хода - 620 км.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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