Китайский хэтчбек Denza Z9 GT получил первое фирменное обновление программного обеспечения, которое устанавливается «по воздуху». Вместе с новой версией ПО автомобиль обзавелся рядом дополнительных функций, главной из которых стала интеллектуальная система защиты пассажиров от укачивания

Разработчики пока не раскрывают принцип работы новой технологии. Известно лишь, что система оптимизирует алгоритмы управления силовой установкой, делая разгон и торможение более плавными. Для такого мощного электромобиля это должно снизить вероятность возникновения дискомфорта у пассажиров во время движения. К слову, модель оснащена электрической силовой установкой мощностью 966 л.с. Заявленный разгон до «сотни» – 3,4 с. Максимальная скорость ограничена на 240 км/ч.

Обновление затронуло и цифровые сервисы автомобиля. Голосовой помощник получил расширенный функционал и стал эффективнее взаимодействовать с пользователями. Кроме того, модернизирована система ароматизации салона. Теперь она поддерживает сохранение пользовательских настроек и позволяет задавать расписание работы по времени. Также инженеры доработали интерфейс мультимедийной системы, сделав управление рядом функций Denza Z9 GT более удобным и интуитивным.