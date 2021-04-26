Дептранс заявил о снижении аварийности на дорогах

Власти представили статистику дорожно-транспортных происшествий, которая свидетельствует об улучшении ситуации!

В нынешнем году на дорогах столицы было зафиксировано 1659 аварий с пострадавшими, в которых были ранены 1891 человек. За аналогичный период прошлого года числа составили 2189 и 2534 соответственно. Таким образом, снижение составило, по подсчётам ведомства, ровно на четверть. Также снизилось и количество аварий с участием велосипедистов и машинами каршеринга.

Правда, в ведомстве сообщают, что количество происшествий может и возрасти. Дело в том, что именно сейчас, когда уже потеплело, на дороги выезжает все больше и больше двухколесных участников движения. Кроме того, появляются такие водители, которые не обладают хорошей квалификацией. Речь идет про тех лиц, которые ездят только весной и летом.