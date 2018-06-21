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21 июн 2018

Из-за дорогого бензина депутат пересел на лошадь

Из-за дорогого бензина депутат пересел на лошадь
Автор фото: Youtube

На Камчатке произошла довольно курьезная история, впрочем, отлично демонстрирующая, что даже народные избранники страдают от роста цен на топливо.

Депутат от «Справедливой России» Михаил Пучковский заявил, что он пенсионер и его средств не хватает на бензин, потому он пересаживается на лошадь. Причем, он решил ездить на ней на работу и даже попросил выделить отдельное место, но в ГИБДД отказали.

Тем не менее, свое обещание Пучковский сдержал и приехал на пленарное заседание на лошади по имени Ракета в сопровождении двух девушек. «Припарковать» лошадь у здания не дала охрана, лошадь увела одна из девушек.

«Камчатка погибнет с такими ценами на бензин, да и с ценами на все остальное. Я сам простой пенсионер, и повышение цен коснется в первую очередь 100 тыс. таких же пенсионеров Камчатки. Сегодня я предложил обсудить вопрос роста цен на бензин и продукты, но в повестку заседания его не внесли», — рассказал агентству ТАСС Пучковский.

 

Принять участие в заседании ему толком не удалось: депутаты отказались рассматривать его вопрос о борьбе с ростом цен. Этим дело не ограничилось. Прямо в зале заседаний полиция вручила ему повестку о необходимости явиться для разбирательства по административному делу. Как передает ТАСС, депутат заявил, что в повестке значится статья 2.2 КоАП России. То есть народного избранника обвиняют в «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

По данным Каматкстата средняя цена бензина в регионе за две последние недели составила на Аи-92 – 47,17 руб., Аи-95 — 49,9 руб., Аи-98 — 51,65 руб. за литр.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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