Депутатам рекомендовали отказаться от парковки на платных стоянках

В Госдуме депутатам и госслужащим рекомендовали не использовать платные парковки. Об этом сообщил первый замглавы думского аппарата Валерий Иванов. Такое решение связано с увеличением штрафов за неоплаченную стоянку в Москве

По данным управления делами президента РФ, штраф для юридических лиц теперь составляет 50 тысяч рублей. Причем ответственность за неоплату ложится на владельца автомобиля, а не на водителя. Это создает сложности для автоучреждений, подведомственных управлению делами.

Политолог Павел Склянчук напомнил, что депутатам положены служебные автомобили для передвижения по региону. В Москве такие машины используются для поездок в аэропорт, на заседания Госдумы и на телесъемки. Эксперт сравнил их с "депутатским такси", поскольку они обеспечивают официальные рабочие поездки.