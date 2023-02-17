Депутаты Госдумы собираются вернуть штрафы за среднюю скорость

До 2021 года в ПДД существовал пункт соблюдения средней скорости и соответствующих штрафов за нарушения. Собственно, измерение средней скорости действовало так - в начале отрезка дороги стояла одна камера, а в конце - другая. Затем программа высчитывала ту самую среднюю скорость движения (по формуле, включающей в себя расстояние между точками и потраченное на путь время). В итоге, если показатель превышал допустимый, автовладельцам приходили «письма счастья»

Любопытно, но эти штрафы часто оспаривались, причем суд вставал на сторону водителей, руководствуясь тем, что в законодательстве не было такого термина, как "средняя скорость". Кроме того представители фемиды высказывались, что неправомерно называть некий протяжённый участок дороги, который не обозначен никакими ограничителями, местом правонарушения. Так или иначе в 2021 году от данной практики наказания отошли вовсе.

Впрочем, теперь чиновники хотят все вернуть. В качестве причины необходимости возврата подобных штрафов называлась возросшая аварийность. Так, по словам замглавы подмосковного Минтранса Виталия Резанова, на тех участках дорог региона, где измерялась средняя скорость, число ДТП сократилось на 45%.