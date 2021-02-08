Депутаты пытаются разобраться с автомобилями из Армении

Популярная ранее схема покупки автомобиля после изменений таможенных пошлин перестала быть актуальной, однако водители столкнулись с большим количеством проблем

Разъясняем ситуацию. До 2020 года в нашей стране были популярны автомобили с армянским учетом. Российские автолюбители покупали в Армении бэушные иномарки, ставили их на местный учет, затем уезжали в края нашего отечества, где и пользовались транспортным средством. Преимущество было в низких таможенных пошлинах. Однако после окончательного вступления Армении в ЕАЭС произошли некоторые изменения.

В законодательном акте о вступлении Армении в союз был указан пункт, который разрешает временный ввоз и использо¬вание автомобиля на территориях ЕАЭС безо всяких дополни¬тельных плат только гражданам Армении. В случае эксплуатации машины иными лицами она подлежит растаможке по тарифам ЕАЭС, чего наши люди позволить себе не могут, так как стоимость получается излишне высокой. Сразу же подсуетилось и ГИБДД, которое стало забирать автомобили на штрафстоянку, выписывая нашим соотечественникам огромные штрафы. Продать злосчастный автомобиль оказалось возможным только в Армении, так что россияне, которые решили схитрить, оказались в трудном положении.

Их участь решили смягчить депутаты, которые разработали законопроект по амнистии подобных транспортных средств и их владельцев. «Считаю, что в виде исключения правительство может дать возможность автовладельцам легализовать автомобили, получить ПТС и российские госномера. Это позволит переоформить более 300 тысяч машин по всей стране, в бюджет будут внесены транспортные налоги, а при нарушениях ПДД станут взиматься штрафы», — цитирует Парламентская газета одого из инициаторов проекта депутата Госдумы Светлану Бессараб.