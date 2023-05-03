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3 май 2023

Депутаты предлагают создать народный автомобиль

Депутаты предлагают создать народный автомобиль

Сергей Миронов призвал правительство РФ запустить нацпроект «Народный автомобиль», в рамках которого для россиян создали бы отечественную машину сегмента ultra low-cost

«Проблема старения автопарка, которая уже начинает сказываться на аварийности, в дальнейшем будет нарастать в геометрической прогрессии. Выход один — нашей стране нужен "народный автомобиль", отвечающий современным базовым требованиям по безопасности и комфорту» - цитируют РИА "Новости" чиновника.

Интересно, что по мнению Миронова стоимость такой машины не должна превышать пятисот тысяч рублей. При этом в автомобиле должны быть и системы безопасности, и кондиционер, и высокий клиренс и мотор с мощностью больше ста лошадиных сил.  Эксперты уже назвали этот проект утопичным.

При написании новости использовалась информация:
РИА новости

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