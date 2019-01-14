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14 янв 2019

Депутаты предлагают ввести новые скидки на ОСАГО

Депутаты предлагают ввести новые скидки на ОСАГО

Стоимость страховых тарифов неизменно растет, однако некоторые ответственные лица стараются каким-либо образом регулировать этот момент путем введения дополнительных скидок, например, за мастерство вождения

С такой инициативой недавно выступил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев. По его мнению, водителям можно было бы давать скидку на заключение договора страхования от дорожных несчастных случаев при прохождении курсов контраварийного вождения. Парламентарий заметил, что «действуя по такой логике, когда в добровольном порядке водитель понимал, что, проходя и заканчивая контраварийную школу, у него будут все шансы пользоваться такой привилегией и скидкой, то, конечно, это мотивировало бы людей заниматься повышением своих навыков».

Напомним, что ранее депутат выступал с инициативой по введению обязательного обучения вождению в разных погодных условиях. Предполагалось, что если бы водитель проходил обучение вождению летом, то ему необходимо было пройти и курс зимнего вождения. 

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При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru, Москва 24

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