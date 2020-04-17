Депутаты предложили продлить срок льготной оплаты штрафов ГИБДД

Депутаты партии ЛДПР считают, что такие меры необходимо ввести в условиях эпидемии коронавируса

В Госдуме предложили временно увеличить с 20 до 60 дней срок, в течение которого штраф за некоторые нарушения ПДД можно оплатить со скидкой 50%. С такой инициативой выступили депутаты ЛДПР. Соответствующий документ имеется в распоряжении Autonews.ru. На данный момент этот законопроект уже внесен на рассмотрение в Госдуму.

Авторы документа считают, что такие меры необходимо ввести в условиях эпидемии коронавируса. Скидку, по их мнению, следует распространить только на нарушения ПДД, не представляющие большую общественную опасность.

«В условиях эпидемии коронавируса, приводящей к снижению доходов граждан и необходимости соблюдения режима самоизоляции, установленный 20-дневный срок уплаты административного штрафа со скидкой является недостаточным», — говорится в документе.