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30 окт 2020

Дети все чаще уговаривают родителей покупать электромобили

Дети все чаще уговаривают родителей покупать электромобили

Французская Peugeot провела в Великобритании исследование, целью которого было изучить влияние детей на родителей при выборе нового автомобиля. Как выяснилось, оно присутствует, и дети верят, что за электромобилями будущее

Опрос показал, что более половины детей (67,8%) в возрасте от 7 до 12 лет призывают своих родителей быть более внимательными к окружающей среде не только в быту, но и при покупке нового транспортного средства, отдавать предпочтение электромобилям и гибридам. Эти данные подтвердили и родители: более половины из них признались, что дети настаивают на отказе от неэлектрифицированных машин. 

Управляющий директор британского подразделения Peugeot Дэвид Пил прокомментировал результаты опроса: «Приятно видеть следующее поколение покупателей, которые так заинтересованы в полностью электрических и заряжаемых от розетки гибридных автомобилях, а также знать, что они понимают положительное их влияние на окружающую среду. Имея это в виду благодаря нашему исследованию, действительно приятно видеть, насколько дети влияют на решения о покупке, принимаемые их родителями».

При написании новости использовалась информация:
Drom

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