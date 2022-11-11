Дилеры не любят работать с китайскими автопроизводителями

Сейчас с каждым днем в России появляется все больше и больше дилеров, которые работают с китайскими автопроизводители. Кажется, что еще немного и марки из Поднебесной осуществят полную экспансию российского рынка. Впрочем, есть нюансы

Как сообщают «Ведомости», не всем дилерам нравится сотрудничество с китайским автопромом. Минусы, например, заключаются в том, что игроки из Китая не имеют сегодня серьезных конкурентов (из-за приостановки деятельности компаний из Кореи, Европы и.т.д), что позволят им существенно повышать цены.

Договоры с китайскими автопроизводителями заключались на фоне относительно низких цен на автомобили. Однако в начале года колебания курсов валют привели к их резкому росту, а снижать цены обратно компании не спешат.