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9 окт 2019

Дилеры просят вождя пожалеть их и сохранить рынок

Дилеры просят вождя пожалеть их и сохранить рынок

Российские автодилеры выступили против повышения ставок утилизационного сбора на автомобили. Соответствующее письмо от РоАД было направлено в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева

Как сообщают РИА-Новости, в письме подчеркивается, что увеличение ставок утильсбора приведет к тому, что продажи некоторых иностранных брендов перестанут быть рентабельными, следствием чего станет закрытие не менее 200–300 дилеров, а это грозит увольнением не менее 20 тыс. сотрудников и сокращением платежей. Также некоторые компании могут отказаться от импорта ряда моделей, «которые, к сожалению, не могут быть заменены российскими производителями по целому ряду объективных причин».

«Ассоциация РоАД просит оказать содействие в разработке и внедрении мер улучшения инвестиционного климата в автомобильной отрасли, исключении излишних требований и ограничений, мешающих стимулированию потребительского спроса и создающих искусственные барьеры для восстановления рынка до докризисного уровня», — говорится в документе.

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