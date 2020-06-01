Дилеров ждет дефицит подержанных автомобилей

Вслед за сильнейшим падением спроса на новые автомобили автодилеры ожидают дефицита автомобилей с пробегом, которые поступали к ним по сделкам «трейд-ин»

Как сообщает Газета.ру, бизнес по реализации подержанных автомобилей практически у всех официальных дилеров привязан к сделкам «трейд-ин», — когда старый автомобиль клиента сдается в автосалон и его стоимость идет в зачет при покупке новой машины. Иными словами ассортимент автомобилей с пробегом в автосалонах пополняется только, если продажи новых машин идут хорошо.

В то же время эксперты заявляют, что чистый спрос на автомобили с пробегом растет, поскольку многие россияне предпочли их вместо покупки новой машины. Между тем, в апреле, по данным комитета автопроизводителей Ассоциации европейской бизнеса (АЕБ) продажи новых автомобилей в России рухнули на 72,4% (до 38,9 тыс. штук). В то же время спрос на подержанные машины пострадал меньше: в прошлом месяце было продано 217,5 тыс. подержанных автомобилей (- 49%), свидетельствуют данные «Автостат Инфо».