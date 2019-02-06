Дизайнеры готовят собственный гиперкар

Джорджетто Джуджаро - персона заметная. Помимо того, что он является известным автомобильным дизайнером, он вместе со своим сыном организовал компанию GFG Style, которая привезет на Женевский автосалон крайне интересную разработку

Женевский автосалон окончательно превратился в выставку электромобилей. В этом году их заявлено крайне много. Творение господина Джуджаро тоже является электромобилем, точнее сказать, электрическим кроссовером-гиперкаром. Представители компании заявляют, что автомобиль будет очень быстрым и способным перемещаться по любым дорогам.

Техническая составляющая автомобиля не сообщается. Однако заявлено, что GFG Kangaroo (название автомобиля) способен разогнаться до сотни за 3,5 секунды. Максимальная скорость гиперкроссовера превышает 250 километров в час. Кстати, в прошлом году компания GFG показала электрокар Sibylla. Концепт, созданный совместно с китайской энергетической компанией Envision, получил четыре электромотора. Скорее всего, новый крооссовер будет построен по этой же технологии.