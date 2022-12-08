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8 дек 2022

Для родстера «Крым» создали пневматическую подвеску

Для родстера «Крым» создали пневматическую подвеску

Этот автомобиль является крайне интересной разработкой, хотя бы потому, что он создан студентами российских институтов. На сегодняшний день существуют три тестовых прототипа

Собственно, проект задумывался, как дешевый спорткар. В большинстве своем он собран на узлах и агрегатах от автомобилей Lada (Kalina и Granta). Впрочем, с годами в конструкцию транспортного средства начинают внедрять необычные технологические решения.

К примеру, недавно силами специалистов Севастопольского государственного университета для родстера была разработана пневматическая подвеска. По словам инженера Ивана Мишина, в автоматическом режиме настройки меняются только в зависимости от скоростей. Впрочем, есть и возможность регулировки в ручном режиме – причем максимальный дорожный просвет составит 170 миллиметров. Сообщается, что вся система создана из российских компонентов.

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