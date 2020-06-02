Для водителей придумали новые штрафы за мойку и парковку на газонах

В проекте нового КоАП прописали ответственность за мойку автомобилей в неположенных местах. Также появился отдельный штраф за парковку и проезд по детским площадкам и стоянку на газонах

В опубликованном Минюстом проекте нового КоАП появилась ответственность за мойку транспортных средств в запрещенных местах. За это нарушение предлагают наказывать штрафом от 1 тыс. до 2 тыс. рублей.

Появились в КоАП и еще несколько новых нарушений: фиксировать их и помогать оформлять штрафы смогут в том числе и сами граждане по всей России при помощи мобильных приложений. Так, остановка на газонах, цветниках и иных территориях, занятых зелеными насаждениями, равно как и проезд транспортных средств по этим объектам, повлечет штраф от 1,5 тыс. до 4 тыс. рублей. В случае фиксации этих административных правонарушений в автоматическом режиме специальными техническими средствами (наподобие приложения «Помощник Москвы») последует штраф в 2 тыс. рублей.