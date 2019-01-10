До Питера дороже

Северо-западная концессионная компания, которая управляет платными участками трассы M11, решила повысить тарифы. Кроме того, вводится гибкая система скидок. Все изменения объясняются повышением НДС и инфляцией

С платным участком Москва-Солнечногорск связана одна интересная история. На момент открытия на нем были установлены крайне высокие тарифы, которые вызвали бурю негодования у водителей. Дошло до того, что лично Президент дал распоряжение на снижение тарифов. Последнее произошло два года назад, СЗКК снизила расценки, однако затем стала постепенно их повышать.

Сейчас же в силу вступает новая тарифная сетка. Изменились интервалы: раньше их было четыре (ночной и три дневных), теперь же стало три: ночной и два дневных (с 6:00 до 14:00 и с 14:00 до 1:00). Сами тарифы тоже стали выше – водители, следующие из Солнечногорска в Москву, теперь будут платить на 50-100 рублей дороже, в зависимости от временного интервала. Подорожал проезд по участку до Шереметьево-2: с 300 до 310 руб.

Однако тарифы при следовании в область не изменились, а на участке от Шереметьево-2 до Шереметьево-1 он вообще снизился (со 150 до 100 рублей). Заметим, что изменится система скидок для владельцев транспондеров - теперь она становится динамической и варьируется от 9 до 50 процентов.