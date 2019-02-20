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20 фев 2019

Добрый реагент

Добрый реагент

Дорожные реагенты... Для большинства водителей крупных городов они часто становятся большой проблемой, ибо разъедают не только лед, но и кузов автомобиля. Однако в скором времени активность этих веществ может быть снижена

Дело в том, что в России готовится новый ГОСТ с более строгими требованиями к составу реагентов. В первую очередь, он должен снизить степень коррозионной активности: с текущих 1,1 мг/кв. см в сутки этот определяемый в лабораторных условиях показатель будет уменьшен до 0,4 мг/кв. см для дорог первой категории и мостов и до 0,8 мг/кв. см для остальных дорог.

Вторым, не менее важным регулятором, станет определение размеров. Согласно новому ГОСТу, впервые будут прописаны требования к размерам гранул твердых противогололедных материалов. По словам главы аппарата Ассоциации зимнего содержания дорог Анны Климентовой, сегодня дорожники нередко используют либо слишком крупные, либо слишком мелкие фракции: первые превращаются в жижу или пыль, вторые же грозят разбить стекло автомобиля.

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При написании новости использовалась информация:
Drom, Колеса

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