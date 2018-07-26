Количество злостных неплательщиков в России растет с каждым годом, потому приставы ищут новые способы давления на тех, кто имеет долги.

Так, приставы хотят и дальше ограничивать граждан в неимущественных правах. Как заявил глава ведомства Дмитрий Аристов сейчас Минюст разрабатывает законопроект, вводящий новые санкции для тех, против кого возбуждены исполнительные производства за долги.

«Я полагаю, надо идти по пути ограничения личных неимущественных прав должников, — отметил Аристов, напомнив, что в отношении должников существует возможность ограничения использования водительских прав, — цитирует Аристова агентство ТАСС. — Например, ограничение права в регистрации транспортного средства. Ну откуда ты приобрел транспортное средство, если у тебя есть долг по алиментам непогашенный?».

Другое ограничение: недопуск к экзаменам на получение водительских прав. Главный судебный пристав России считает, что раз у человека большие долги, то ему и незачем водить автомобиль, «пусть ходит пешком и ездит на общественном транспорте».

Идея ФССП нашла поддержку в МВД. После того, как Минюст закончит подготовку проекта законопроекта, он будет внесен на обсуждение в правительство России. Новые ограничения для должников могут быть введены уже в следующем году.

