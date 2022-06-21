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21 июн 2022

Дом Генри Форда выставили на торги

Дом Генри Форда выставили на торги

Фанаты известных личностей всегда желают заполучить в свое распоряжение какую-то вещь, принадлежащую кумиру. Но могли бы когда-нибудь поклонники Генри Форда подумать, что у них будет возможность завладеть его домом!

Да, детройтский особняк отца автомобильной промышленности Америки "всплыл" на одном из аукционов. Лот оценивается почти в миллион долларов, но учитывая историю дома, высокая цена здесь объяснима. Откровенно говоря, сам Форд владел домом до 1915 года, с тех пор здание сменило еще троих владельцев, но документы подтверждающие факт того, что в одно время домом владел мистер Форд, у владельцев есть.

Интересный факт  последние собственники, по их словам, всегда считали дом не своим, а Генри Форда. Поэтому они очень старались поддерживать жилище в аутентичном состоянии. Мебель, отделка и сантехника преимущественно сохранены в первозданном виде. Есть даже полностью функциональный интерком образца начала XX века.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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