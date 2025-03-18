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18 мар 2025

Donkervoort P24 RS: новый суперкар с амбициями рекордсмена

Donkervoort P24 RS: новый суперкар с амбициями рекордсмена
Автор фото: фирма-производитель

Голландская компания Donkervoort готовит к выпуску новый суперкар P24 RS, который станет преемником F22 Final Five. Производитель обещает, что автомобиль побьет рекорд и произведет революцию в кастомизации, но деталей не уточнил

Традиционно для Donkervoort название модели связано с семьёй владельца компании. «P» отсылает к имени Фиби (Phébe), второй дочери Дениса Донкервоорта, родившейся в 2024 году. «24» указывает на её год рождения, а «RS» напоминает о культовом D8 270 RS, установившем рекорд на Нюрбургринге в 2006 году.

Новому суперкару не достанется мотор от Audi, с которой Donkervoort сотрудничала последние 25 лет. Вместо этого разработан “полностью новый и инновационный” силовой агрегат, подробности о котором пока держатся в секрете. Однако ожидается, что он превзойдет 492-сильный 2,5-литровый турбомотор F22 Final Five. Напомним, что эта модель весила всего 716 кг и обладала мощностью 698 л.с. в соотношении на тонну веса. Это позволяло разогнаться F22 Final Five до 100 км/ч за 2,5 с. Максимальная скорость ограничена на отметке в 290 км/ч. Новый P24 RS должен установить ещё более высокую планку.

При написании новости использовалась информация:
autoevolution

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