Дорога из солнечных батарей: это провал!

Проводившийся во Франции эксперимент с автомобильной дорогой, покрытой солнечными батареями и генерирующей электроэнергию, закончился провалом. Эксплуатация дороги выявила серьезные недостатки конструкции и идеи в целом

А ведь все красиво начиналось. Несколько лет назад Агентство по окружающей среде и энергетике Франции делилось оптимистичными расчетами: для обеспечения энергией одного домохозяйства должно хватить всего четырех метров инновационной дороги, а один километр сможет закрыть потребности поселка с населением 5000 человек.

Однако, в итоге мы имеем то, что покрытие не выдерживает нагрузки. Как пишут французские СМИ, панели пришли в негодность от гусениц тракторов и непогоды. К тому же покрытие из фотоэлементов оказалось слишком шумным, так что на данном участке пришлось установить ограничение скорости в 70 км/ч. Не подтвердились и теоретические расчеты эффективности. Предполагалось, что в день дорога будет генерировать 790 кВт*ч энергии, однако реальные показатели были вдвое ниже.